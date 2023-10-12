Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів

Україна застосовуватиме інноваційні підходи до розмінування території, зокрема, планує створити ринок відповідних послуг і запропонувати партнерам узяти під патронат певний напрям роботи в цій сфері.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із заступницею помічника секретаря з програм та операцій у Бюро з воєнно-політичних питань (PM) Рейчел Шиллер.

"Ми формуватимемо і пропонуватимемо партнерам "пакетні" напрямки, наприклад розмінування критичної інфраструктури, електромереж, лісу, підводне розмінування тощо. Сподіваємося на участь Сполучених Штатів Америки в такій співпраці", - зазначила перший віцепрем'єр.

За словами першої віцепрем'єрки, Україна також працює над створенням і запуском висококонкурентного ринку послуг із розмінування.

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"Ми прагнемо якнайшвидше очистити територію нашої країни від мін і повернути землі в господарську експлуатацію. Масштаби проблеми надзвичайні - понад 170 тисяч гектарів потенційно забруднені", - процитувала пресслужба Міністерства економіки виступ Свириденко в рамках Першої Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування в Загребі.

Як вдалий приклад такої співпраці Свириденко навела проєкт із розмінування земель дрібних фермерів, який уже реалізують Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (FAO) та Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD).

Сторони домовилися обговорити цю пропозицію в рамках секторальної робочої групи з гуманітарного розмінування.

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Нагадуємо:

Як повідомлялося, учасниками Першої Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування в Україні, що відбулася в Хорватії, стали представники понад 40 іноземних держав: міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій.

За результатами заходу низка країн оголосили про надання Україні підтримки на гуманітарне розмінування.

З урахуванням раніше отриманих на розмінування та інші виклики, пов'язані з війною, коштів та з урахуванням нових пакетів допомоги, про які оголошено на конференції, підтримка становить близько півмільярда євро.