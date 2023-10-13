VEON об арестк корпоративных прав "Киевстара": "Фридман и партнеры не владеют акциями"

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Материнская компания мобильного оператора "Киевстар" VEON заявила, что является единственным владельцем оператора и отвергла любое влияние и контроль на нее российских подсанкционных олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Об этом говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе СБУ сообщила об аресте всех корпоративных прав Фридмана, Авена и Косогова в 20 украинских компаниях, которыми эти лица владеют, в том числе части корпоративных прав "Киевстара".

Кроме этого, Министерство юстиции отдельно готовит иск в Высший антикоррупционный суд по конфискации любых украинских активов Фридмана, в том числе "Киевстару".

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"Пока ни VEON, ни Киевстар не получали официальных сообщений от украинской власти или судов по этим вопросам. Единственная информация, которую VEON имеет на данный момент – это информация от регистратора акций в Украине, которая подтверждает, что какие-либо изменения собственности на Киевстар пока не разрешены", – говорится в сообщении.

"VEON есть и остается единственным и законным владельцем Киевстар. Ни одно из указанных в упомянутом выше сообщении СБУ не владеет акциями VEON или Киевстар", – добавили в компании.

VEON – компания со штаб-квартирой в Амстердаме, зарегистрированная на Nasdaq и Euronext в Амстердаме, с международной базой долговых и акционных инвесторов, включая физических лиц и учреждения США, ЕС и Великобритании.

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VEON не имеет контрольного или мажоритарного акционера. Лица, упомянутые в сообщении СБУ, не могут пользоваться какими-либо правами в отношении VEON или Киевстар, не являются частью механизмов управления какой-либо из компаний, включая советы, а также не имеют возможности контролировать или влиять на решения, принятые VEON или Киевстар. Они не получают выгоды от VEON или какой-либо из ее операционных компаний. Какие-либо действия, направленные на права, преимущества или средства вышеупомянутых лиц, не могут быть законно направлены на Киевстар или VEON", – резюмировала нидерландская компания.

Как отметили в СБУ, арест корпоративных прав украинских компаний не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.

Компания также отметила, что, подчеркивая обязанности перед сотрудниками, клиентами и инвесторами, VEON и Киевстар намерены использовать все доступные средства для защиты своих прав.

Киевстар при полной поддержке своей материнской компании VEON продолжает обслуживать своих 25 миллионов клиентов и инвестирует 600 млн долл для восстановления и реконструкции страны.

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Напоминаем:

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Фридману, Авену и Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

По данным источников ЭП, среди арестованных активов - 100% ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности, ООО "Хелси Украина".

Министерство юстиции готовит иск в Высший антикоррупционный суд относительно взыскания активов подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана в доход Украины, в частности части мобильного оператора "Киевстар".