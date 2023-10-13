Кабмин запускает в "Дії" информационный сервис о Пунктах несокрушимости

Кабинет министров принял постановление о запуске в приложении "Дія" информационного сервиса о пунктах несокрушимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября.

"По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отражении этих локаций в приложении и на портале Дія", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в "Дії" украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.

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"Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки", - пояснил премьер.

"Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям", - подчеркнул он.

На сегодня, по словам Шмыгаля, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

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Кроме того, готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.

Напоминаем:

Прошлой осенью, после начала воздушных атак России на украинскую энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости - мест, где всегда есть свет, тепло и связь.

После окончания отопительного сезона правительство продолжало работу по совершенствованию сети.