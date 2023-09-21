Все данные о пунктах несокрушимости к отопительному сезону появятся в "Дії"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости в "Дії".
Об этом Шмыгаль рассказал в своем телеграм-канале.
"Поручил министерствам оцифровать данные о Пунктах несокрушимости в "Дії", - отметил премьер.
По словам главы правительства, это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.
"Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", - заявил он.
Шмыгаль также сообщил, что после окончания отопительного сезона правительство продолжало работу по совершенствованию сети.
Напоминаем:
Прошлой осенью, после начала воздушных атак России на украинскую энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости - мест, где всегда есть свет, тепло и связь.