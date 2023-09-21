Все данные о пунктах несокрушимости к отопительному сезону появятся в "Дії"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости в "Дії".

Об этом Шмыгаль рассказал в своем телеграм-канале.

"Поручил министерствам оцифровать данные о Пунктах несокрушимости в "Дії", - отметил премьер.

По словам главы правительства, это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

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"Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", - заявил он.

Шмыгаль также сообщил, что после окончания отопительного сезона правительство продолжало работу по совершенствованию сети.

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Прошлой осенью, после начала воздушных атак России на украинскую энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости - мест, где всегда есть свет, тепло и связь.