С 15 октября начинает работать самый короткий железнодорожный маршрут между Варшавой и Львовом

15 октября железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей пополнится еще одним направлением - Варшава-Львов.

Об этом рассказал директор польского железнодорожного оператора SKPL Томаш Страпагель в интервью Центру транспортных стратегий.

Речь идет о маршруте Варшава-Львов с пересадкой в Раве-Русской, о запуске которого украинские железнодорожники говорят почти 10 лет. Перевозки между Варшавой и Рава-Русской будет выполнять польский железнодорожный оператор SKPL.

"Это самая короткая дорога из Варшавы во Львов. Украинские партнеры заверили нас, что это сообщение имеет большие перспективы, даже в случае возобновления полетов в аэропорт Львов. Украинская сторона представила нам аналитическое исследование, в котором говорится о том, что между Львовом и Варшавой курсирует много автобусов, а значит есть спрос на перевозки между этими городами", - отметил Томаш Страпагель.

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Также в SKPL рассчитывают на планы "Укрзализныци" достроить евроколею из Равы-Русской во Львов.

"По моему мнению, если будет построена евроколея до Львова, то этот поезд будет иметь большой успех. А если Украина вступит в Европейский Союз, то это станет дополнительным стимулом для развития этого железнодорожного сообщения", - пояснил Томаш Страпагель.

За продажу билетов на данном маршруте будет отвечать "Укрзализныця".

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"Мы работаем по заказу украинской компании и будем выполнять перевозки между Варшавой и Равой-Русской в ее пользу. Исключительно "Укрзализныця" отвечает за продажу билетов на этом маршруте", - отметил Страпагель.

Сейчас время путешествия между Варшавой и Равой-Русской (далее будет происходить пересадка на поезд до Львова, - ред.) составляет более 7 часов. Это время включает также таможенный и паспортный контроль.

В то же время, как объясняют в SKPL, в Польше продолжаются активные ремонты пути по всей стране.

"Это означает, что на некоторых участках скорость движения может вскоре вырасти", - отметил Томаш Страпагель.