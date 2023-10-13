Объем украинского импорта с начала года почти вдвое превысил экспорт

За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на 46,6 млрд долларов, экспортировали из Украины – на сумму 27,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Облагаемый импорт за этот период составил 38,3 млрд долл. или 82% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2023 года составила 0,48 долл./кг, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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В первые три квартала года Украина импортировала больше всего товаров из:

Китая – 7,4 млрд долл.;

Польши – 4,9 млрд долл.;

Турции – 3,7 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу – на 3,7 млрд долл.;

Румынию – на 3 млрд долл.;

Турцию– на 1,9 млрд дол.

65% ввозимых товаров составляли машины, оборудование и транспорт (14,1 млрд долл), продукция химической промышленности (8,4 млрд долл) и топливно-энергетические товары (7,9 млрд долл).

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Наиболее экспортируемыми товарами стали продовольственные товары (16,1 млрд долл), металлы и изделия из них (3 млрд долл), машины, оборудование и транспорт (2,3 млрд долл).

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.

Гостаможслужба

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