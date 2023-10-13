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Курс валют на 13 октября: гривна укрепилась по отношению к евро

Пятница, 13 октября 2023, 10:20 - Анастасия Дячкина

13 октября наличная гривна укрепилась по отношению к евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,82 – 38,08 грн против котировок в 37,72 – 38,09 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,26 – 40,52 грн против курса 40,40 – 41,55 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,6 – 38,2 грн (курс на 12 октября – 37,5 – 38,2 грн);
  • Евро – 40,1 – 40,8 грн (курс на 12 октября – 40,05 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
  • Ощадрбанк – 37,5 – 38,2 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,1 – 37,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Читайте также: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривней?

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

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