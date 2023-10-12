Один из сервисов Google продолжает распространять российскую пропаганду – Bloomberg

Сервис Discover от Google продолжает подавать обманчивую пропаганду российской аудитории, пользующейся Android.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пользователи мобильных телефонов в России получают провоенную пропаганду из источников, заблокированных Google в других местах. В частности, через сервис Discover, отображаемый как лента контента в браузере Chrome на устройствах Android.

В сентябре Google в среднем получал более 200 тыс. ежедневных переходов на пропагандистское медиа "Царьград" российского бизнесмена Константина Малофеева, на которого США и Европейский Союз наложили санкции за его роль в разжигании насилия в Украине.

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Также в Discover регулярно появляются другие прокремлевские СМИ, такие как Комсомольская правда.

Google заявила, что ей удалось эффективно помешать российским информационным операциям (ИО), направленным на внутреннюю поддержку войны. В 2022 году Google приостановила 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах.

В России блокируют Google News, но другие сервисы материнской Alphabet Inc, включая YouTube и Google Search, продолжают работать. Операционная система Android также используется на более чем 80% мобильных телефонов в России, наряду с функцией Discover, регулярно освещающей путинские СМИ.

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Издание разъясняет, что хотя Discover позиционируется как поисковый, а не новостной продукт, для многих пользователей подавляющее большинство его рекомендаций, отображаемых при открытии Chrome на мобильном устройстве, являются статьями, придающими ему вид ленты новостей.

Источники Bloomberg отметили, что поскольку Discover приносит гораздо меньший доход, чем поиск Google, он также имеет меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений. Злоупотребление Discover в России было отмечено как внутренняя проблема.

Напоминаем:

Российский суд оштрафовал Google Alphabet на 3 миллиона рублей (38 600 долл.) за то, что компания не удалила видео с YouTube, якобы пропагандируемые ЛГБТ и содержащие ложную информацию о военном вторжении в Украину.