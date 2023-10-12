В Харьковской области вражеский обстрел повредил газотранспортную инфраструктуру

В результате вражеского обстрела в Харьковской области была повреждена газотранспортная инфраструктура, а именно двух газораспределительных станций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, была повреждена промышленная площадка газораспределительной станции (ГРС), питающая ТЭЦ. А также зафиксировано падение обломков сбитого дрона на территории промплощадки другой ГРС города, характер повреждений уточняется.

"Пожар на обоих объектах локализован, работа ГРС не прекращалась. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении министерства.

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Также из-за падения обломков дрона повреждена линия электропередачи 6 кВ в Одесской области, есть обесточенные потребители. Ведутся ремонтные работы.

Напоминаем:

4 октября в Украине в тестовом режиме испытали газотурбинную мобильную электростанцию от Агентства США по международному развитию (USAID).

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