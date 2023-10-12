Disney повышает цены на билеты в свои парки развлечений

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Крупнейшая мировая компания в области развлечений и медиа – американская Walt Disney Co. - с 11 октября повышает цены на билеты и абонементы в парки Disneyland и Disney World.

Об этом сообщает CNBC.

Разовые билеты, позволяющие посетить один парк один раз в течение дня, подорожали на сумму от 5 до 65 долл (в среднем на 4%) в зависимости от конкретного тарифа. Самый дешевый разовый билет будет стоить 104 долл, а самый дорогой - 194 долл.

Также прибавили в цене абонементы, предусматривающие возможность посещения парка в течение нескольких дней. Двухдневный пропуск подорожал почти на 9%, до 310 долл, а пятидневный - на 16%, до 480 долл.

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Подорожание коснулось также годовых абонементов. Самый бюджетный из них будет стоить на 50 долл больше – 499 долл ( подорожал на 11%). На ту же сумму увеличилась цена самого дорогого такого абонемента – до 1649 долл (+3%).

Кроме того, на 20%, до 30 долл – подорожает парковка в Disneyland и Disney World. Для гостей тематических отелей Disney парковка будет бесплатной.

Издание отмечает, что повышение цен произошло только через неделю после того, как компания объявила о проведении акции по продаже детских билетов по выгодной цене до 50 долл на фоне снижения посещаемости парков.

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