Netflix планує підвищити ціни за підписку після страйків у Голлівуді

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Стрімінгова платформа Netflix планує підвищити ціну на свій сервіс після завершення страйку акторів у Голлівуді.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що у Netflix обговорюють підвищення цін на кількох ринках по всьому світу, проте швидше за все, почнуть з США і Канади. Наразі невідомо наскільки Netflix підвищить ціни, або коли саме нові ціни набудуть чинності.

Такі компанії, як Warner Bros. Discovery і Disney, також планують підвищити ціни на свої послуги. Крім того, вони шукають шляхи створення нових цінових рівнів для ексклюзивного контенту, наприклад, прямих спортивних трансляцій.

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Додається, що Netflix був єдиним стримінговим сервісом, який не підвищував вартість підписки протягом цього року. Вартість підписок на стримінгових сервісах зростає, оскільки компанії намагаються збільшити свої доходи, витрачаючи більше на контент. Це робить рекламні версії платформ привабливішими для користувачів, оскільки вони коштують менше.

Додається, що Amazon також додасть новий ціновий рівень для Prime Video, включаючи рекламу і стягуючи більше грошей за підписку без неї рівень. Це підвищення цін сталося після того, як компанії втратили мільярди доларів у гонитві за швидким зростанням.

Читайте детальніше про Nentflix у статті ЕП: Король серіалів: як Netflix став гігантом кіноіндустрії

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Економічна правда.





