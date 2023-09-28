ЕБРР увеличит финансовую поддержку украинского бизнеса в 2023 и 2024 годах

Фото: минэкономики

В 2024 году ЕБРР расширит финансирование проектов в Украине. Основные направления сотрудничества в 2024 году будут касаться финансирования производителей оборудования для разминирования сельхозземель, проекта страхования военных рисков, а также кредитования реального сектора экономики.

Об этом сообщает Минэкономики по итогам встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Обсудили с коллегами из ЕБРР актуальные направления сотрудничества на этот и будущий год. Для нас важно увеличивать объемы гуманитарного разминирования украинских аграрных земель, ведь мы не должны ждать 700 лет, чтобы вернуть жизнь на территории, где еще несколько месяцев назад шли военные бои.

Мы абсолютно осознаем, что процесс разминирования украинских территорий чрезвычайно сложная и финансово затратная задача. Но без этого восстановительная работа и экономическое развитие на деоккупированных территориях невозможны. ЕБРР готов присоединиться к финансированию разминирования аграрных земель и разработать специальный финансовый продукт в сотрудничестве с банками и Министерством по финансированию рабочего капитала для производителей спецтехники для разминирования.

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Это может дать толчок для развития технологий и машиностроения в Украине", - заявила Свириденко.

Также во время встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между ЕБРР и организациями финансирования развития (Development Finance Institutions, DFI) по координации усилий по инвестированию в Украину, особенно в частный сектор экономики.

Кроме этого, шла речь об увеличении прямого кредитования украинского частного бизнеса, а также поддержки ликвидности госкомпаний.

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Что одной темой для обсуждения стало страхование военных рисков.

"Деньги, которые идут на поддержку частного сектора, имеют существенно больший кумулятивный эффект для экономики, чем прямая бюджетная поддержка. Но чтобы в Украину пришли инвесторы, мы должны предоставить им полноценную защиту.

Именно поэтому мне приятно сообщить, что ЕБРР готовит юридическое структурирование и управление соответствующим проектом, а также подготовку продукта по страхованию товаров в пути и на складах от военных рисков вместе с украинскими страховыми компаниями. На следующих этапах проект может тоже включать страхование инвестиционных рисков", - добавила Свириденко.

На сегодня ЕБРР участвует в 547 проектах в Украине. Совокупные инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в Украине достигают 18 млрд 384 млн евро.

Экономическая правда