Украина получила 1,15 миллиарда долларов гранта от США на соцвыплаты и зарплаты

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В госбюджет Украины поступил грант от США в 1,15 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Цель проекта - частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

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Привлеченное грантовое финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета, в частности на выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПО, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий), выплаты сотрудникам ГСЧС и на оплату труда работников государственных органов и педагогических учреждений", - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 22,9 млрд долларов США поддержки от Соединенных Штатов.

Напомним:

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В государственный бюджет 21 сентября поступили 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Экономическая правда