Украина получила 1,25 миллиарда долларов гранта от США

В государственный бюджет 21 сентября поступило 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Привлеченные средства направляются на возмещение расходов госбюджета, а именно:

обеспечение пенсионных выплат;

выплат сотрудникам ГСЧС;

оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.

Как пояснили в Минфине, средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

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Его целью является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

В 2023 году Украина получила 9,7 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

С начала большой войны в бюджет Украины уже поступило 21,7 млрд. долларов США от Соединенных Штатов.

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"Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины.