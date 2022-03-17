Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами Xerox приостановил поставки продукции в Россию.

Об этом сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс, пишет marketwatch.

По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.

Хейсс отметил, что российское подразделение не вырабатывает выручку в большом объеме, и компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.