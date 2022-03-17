Xerox приостановил поставки продукции в Россию
Четверг, 17 марта 2022, 10:40
Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами Xerox приостановил поставки продукции в Россию.
Об этом сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс, пишет marketwatch.
По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.
Хейсс отметил, что российское подразделение не вырабатывает выручку в большом объеме, и компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.
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