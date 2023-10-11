Официального дилера "АвтоКрАЗа" признали банкротом

Хозяйственный суд Полтавской области 10 октября признал банкротом бывшего официального дилера Кременчугского автомобильного завода – ООО "Торговый дом АвтоКрАЗ".

Об этом сообщается на сайте Верховного суда, передает liga.net.

Хозяйственный суд Полтавской области открыл производство по делу о банкротстве компании в январе 2020 года.

"АвтоКрАЗ" принадлежал украинскому бизнесмену Константину Жеваго. С ноября 2022 г. завод перешел под государственный контроль.

Реклама:

В 2018 году по иску Сбербанка против ЧАО "АвтоКрАЗ" также было возбуждено дело о банкротстве, касающееся кредита, выданного предприятию еще в 2008 году.

АвтоКрАЗ – крупнейший в Украине производитель большегрузных грузовиков – гражданских и военных.

Напоминаем:

Реклама:

В начале ноября 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

6 ноября произошло отчуждение активов, среди которых – "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнефть".

В мае миллиардер Константин Жеваго заявил, что планирует оспорить национализацию кременчугского автомобильного завода "АвтоКрАЗ" и уже готовит иск в Верховный Суд.

Читайте также: Из соображений обороны. Как активы Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева перешли к государству