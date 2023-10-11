Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП - МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в этом году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП.

Об этом говорится в докладе "Финансовый монитор", который представил в Марракеше директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар, передает Укринформ.

Отмечается, что общий госдолг Украины в 2021 году - до полномасштабного вторжения РФ - составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам нынешнего года ожидается рост до 88,1%.

К тому же в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.

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Напоминаем:

Украина раньше запланированного срока начала обсуждение с иностранными держателями облигаций по реструктуризации выплат на 20 млрд. Это необходимо для привлечения нового финансирования.

Переговоры с держателями облигаций должны были начаться в начале следующего года. Но Украина стремится договориться о реструктуризации как можно быстрее.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины в августе 2023 года вырос на 1,01 млрд долл. США и по состоянию на 31 августа составил 133,93 млрд долл. США.

Ранее Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7.