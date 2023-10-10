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В поисках финансирования Украина досрочно ведет переговоры о реструктуризации $20 млрд долга

Вторник, 10 октября 2023, 17:03 - Лия Ильченко

Украина раньше запланированного срока начала обсуждение с иностранными держателями облигаций по реструктуризации выплат на 20 млрд и возможность привлечения нового финансирования.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Переговоры с держателями облигаций должны были начаться в начале следующего года. Но Украина стремится договориться о реструктуризации как можно быстрее, чтобы привлекать новое финансирование.

По словам источников, в последние недели активизировалось взаимодействие Офиса по управлению долгом во главе с руководителем Юрием Буцой, который ищет обратную связь от инвесторов.

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Текущие консультации носят неофициальный характер.

Напоминаем:

Государственный и гарантированный государством долг Украины в августе 2023 года вырос на 1,01 млрд долл. США и по состоянию на 31 августа составил 133,93 млрд долл. США.

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Ранее Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7.

государственный долг
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