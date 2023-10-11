В украинских ПХГ накопили почти 16 миллиардов кубометров газа

В украинских подземных хранилищах газа уже накопили 15,75 млрд кубометров газа.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нефтоназ Украины" Алексей Чернышев в интервью lb.ua.

По его словам, компания еще до предстоящего отопительного сезона перевыполнила план накопления газа.

"На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И до зимы ожидаем пересечь отметку 16 млрд кубов… Такие показатели абсолютно достаточны, чтобы пройти зиму уверенно", — заверил Чернышев.

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Глава компании напомнил, что отопительный сезон "Нафтогаз" планирует обеспечить исключительно украинским газом. Это возможно, в частности, благодаря увеличению добычи на 7% по отношению к предыдущему году.

Защита наземной газовой инфраструктуры от российских обстрелов также усилена дополнительными бетонными плитами, так называемыми бигбегами, габионами и т.п.

Напоминаем:

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Запрос на транспортировку газа из Словакии в украинские подземные хранилища газа 7 и 8 октября был в четыре раза больше, чем в начале октября.