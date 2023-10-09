​​На вихідних потік газу зі Словаччини до українських сховищ зріс у чотири рази

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Запит на транспортування газу зі Словаччини до українських підземних сховищ газу 7 та 8 жовтня був у чотири рази більшим, ніж на початку жовтня.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

В Оператора ГТС пояснюють зростання середньодобової заявки на транспортування газу зі Словаччини до українських ПСГ падінням ціни газу на європейському ринку.

Загалом 7 та 8 жовтня запит був у чотири рази більшим, ніж на початку жовтня.

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"Перед вихідними на європейському ринку ціна газу суттєво знизилась. А оскільки сховища ЄС вже заповнені на понад 90%, трейдери приймають рішення закачувати газ в українські ПСГ", – пояснив комерційний директор Оператора ГТС України Вадим Рибачук.

Нагадаємо:

У вересні 2023 року імпорт природного газу до України (включно з газом тимчасового зберігання) становив 982,7 млн кубометрів, з яких понад 56% надійшло зі словацького напряму.

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