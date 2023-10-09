На вихідних потік газу зі Словаччини до українських сховищ зріс у чотири рази
Запит на транспортування газу зі Словаччини до українських підземних сховищ газу 7 та 8 жовтня був у чотири рази більшим, ніж на початку жовтня.
Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".
В Оператора ГТС пояснюють зростання середньодобової заявки на транспортування газу зі Словаччини до українських ПСГ падінням ціни газу на європейському ринку.
Загалом 7 та 8 жовтня запит був у чотири рази більшим, ніж на початку жовтня.
"Перед вихідними на європейському ринку ціна газу суттєво знизилась. А оскільки сховища ЄС вже заповнені на понад 90%, трейдери приймають рішення закачувати газ в українські ПСГ", – пояснив комерційний директор Оператора ГТС України Вадим Рибачук.
Нагадаємо:
У вересні 2023 року імпорт природного газу до України (включно з газом тимчасового зберігання) становив 982,7 млн кубометрів, з яких понад 56% надійшло зі словацького напряму.