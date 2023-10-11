С 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки - Налоговая

Водители, которые предоставляют услуги перевозки пассажиров и принимают к оплате наличные и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки.

Соответствующее разъяснение опубликовала Государственная налоговая служба.

Эта норма начала действовать с 1 октября в соответствии с пп. 1, 2 ст. 3 закона "О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг".

"С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона", - отметили в Налоговой службе.

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ГНС отмечает, что это касается таксистов которые:

Не являются налогоплательщиками первой группы.

Проводят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты за услуги перевозок платежные карты.

Не входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года №1336 (предприниматели, освобожденные от РРО, - ред.).

Напоминаем:

В марте 2023 года Бюро экономической безопасности сообщило о разоблачении известной службы такси на неуплате 52 миллионов налога.

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