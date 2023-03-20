БЭБ разоблачило известную службу такси на неуплате 52 миллионов налога

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты 52 миллионов гривен в украинском представительстве всемирно известного бренда такси.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, выводились незаконным способом наличными.

Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, в которой платежи производились на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие "информационно-посреднические услуги".

Бюро установило, что это позволило компании избежать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме – 52 млн. грн.

Выясняются все обстоятельства совершения преступления и всех причастных к этой схеме лиц.

О какой службе такси идет речь правоохранители не уточняют.

Экономическая правда