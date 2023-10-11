Курс валют на 11 октября: гривня укрепилась к евро
11 октября наличный евро ослаб к гривне в кассах банков и на "черном рынке", доллар стабилен.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,77 – 38,15 грн против котировок в 37,77 – 38,14 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,38 - 40,64 грн против курса 40,42 - 40,66 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,5 – 38,2 грн (курс на 10 октября – 37,7 – 38,2 грн);
- Евро – 40,0 – 40,75 грн (курс на 10 октября – 40,02 – 40,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,15 – 37,75 грн;
- Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 37,25 – 37,85 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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Напоминаем:
Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.
После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.