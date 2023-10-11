Украинцам, приютившим переселенцев, уже выплатили более 2,2 миллиарда

В Украине с апреля 2022 года гражданам, приютившим внутренних переселенцев, выплатили более 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"С апреля 2022 года в рамках проекта "Прихисток" выплачено компенсаций на общую сумму более 2,2 миллиарда гривен. Эти средства были направлены на выплаты людям, бесплатно предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам", – говорится в сообщении.

По программе "Прихисток" предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одной ВПЛ в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона.

Реклама:

Компенсация выплачивается за счет средств Общества Красного Креста Украины (ОКХУ).

Помимо собственников жилья или их представителей компенсация может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта "Прихисток" временное жилье получили более 3,1 миллиона ВПЛ, добавили в министерстве.

"До конца октября планируется профинансировать компенсации на общую сумму более 180 миллионов гривен за убежище переселенцев в июле-августе 2023 года. Также уже есть договоренности с ОКХУ о продолжении программы "Прихисток" в первом полугодии 2024 года", – сообщили в Минреинтеграции.

Реклама:

Экономическая правда