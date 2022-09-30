Правительство увеличило компенсацию за предоставление убежища ВПЛ

Кабинет Министров увеличил размер компенсации расходов на временное размещение внутриперемещенных лиц.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На период с 1 октября по 31 марта компенсация за временное размещение ВПЛ будет составлять 30 гривен в сутки, то есть 900 гривен в месяц. Раньше сумма компенсации составила 450 гривен в месяц.

Увеличение выплат объяснили дополнительными финансовыми нагрузками в период отопительного сезона.

Программа "Убежище" реализуется при поддержке Общества Красного Креста Украины. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев говорил, что покрытие большей части расходов будет финансироваться на средства партнеров Украины.

Напоминаем:

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 60,5 млн грн на возмещение коммунальных расходов за май общинам, безвозмездно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях.