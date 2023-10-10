Apple обновит программное обеспечение iPhone 12, чтобы выполнить требования Франции

Компания Apple выпустит обновление для iPhone 12, чтобы выполнить требования Франции по электромагнитному излучению.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания дала объяснение расхождений между выводами французских регуляторов и выводами других стран, где iPhone 12 был разрешен к продаже.

В статье Apple заявила, что уже более десяти лет iPhone оснащены датчиками, которые позволяют телефону определять, когда он находится рядом с телом пользователя, чтобы удерживать мощность передачи на более низком уровне. Когда телефон не находится вблизи тела - например, когда он лежит на столе - устройство использует несколько более высокий уровень передачи.

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Также Apple заявила, что протокол тестирования, который использовался французским регулятором, не учитывал эту особенность. Компания выпустит обновление программного обеспечения, которое станет широко доступным для пользователей в этом месяце, и которое выключает технологию распознавания тела, удерживая телефон на более низком уровне мощности передачи все время.

В Apple добавили, что iPhone 12 все еще безопасен в использовании даже без обновления программного обеспечения.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что Франция приказала Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за чрезмерного электромагнитного излучения.

Экономическая правда.