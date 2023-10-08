Індія вимагає X, YouTube і Telegram видаляти контент із сексуальним насильством над дітьми
Уряд Індії звернувся до соціальних мереж X (Twitter), YouTube і Telegram з проханням переконатися, що на їхніх платформах немає матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.
Про це пише Reuters.
У повідомленнях, надісланих Міністерством електроніки та інформаційних технологій, наголошується на важливості швидкого та остаточного видалення будь-яких матеріалів сексуального насильства над дітьми в соцмережах.
Компанії можуть бути позбавлені захисту від юридичної відповідальності, якщо вони не виконають вимог.
"Якщо вони не діятимуть швидко, їхню безпечну гавань відповідно до розділу 79 Закону про інформаційні технології буде скасовано, і це призведе до наслідків згідно з індійським законодавством", — заявив молодший міністр інформаційних технологій Раджив Чандрасекар.
У Telegram заявили, що матеріали зі зображенням дітей прямо заборонені його умовами використання.
У YouTube повідомили, що в третьому кварталі 2023 року видалили понад 94 тис каналів і понад 2,5 млн відео через порушення політики безпеки дітей.
У повідомленні уряд також попросив компанії вжити заходів, таких як алгоритми модерації вмісту та механізми звітності, щоб запобігти поширенню матеріалів сексуального насильства над дітьми в майбутньому.
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Економічна правда.