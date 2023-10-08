Індія вимагає X, YouTube і Telegram видаляти контент із сексуальним насильством над дітьми

Уряд Індії звернувся до соціальних мереж X (Twitter), YouTube і Telegram з проханням переконатися, що на їхніх платформах немає матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.

Про це пише Reuters.

У повідомленнях, надісланих Міністерством електроніки та інформаційних технологій, наголошується на важливості швидкого та остаточного видалення будь-яких матеріалів сексуального насильства над дітьми в соцмережах.

Компанії можуть бути позбавлені захисту від юридичної відповідальності, якщо вони не виконають вимог.

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"Якщо вони не діятимуть швидко, їхню безпечну гавань відповідно до розділу 79 Закону про інформаційні технології буде скасовано, і це призведе до наслідків згідно з індійським законодавством", — заявив молодший міністр інформаційних технологій Раджив Чандрасекар.

У Telegram заявили, що матеріали зі зображенням дітей прямо заборонені його умовами використання.

У YouTube повідомили, що в третьому кварталі 2023 року видалили понад 94 тис каналів і понад 2,5 млн відео через порушення політики безпеки дітей.

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У повідомленні уряд також попросив компанії вжити заходів, таких як алгоритми модерації вмісту та механізми звітності, щоб запобігти поширенню матеріалів сексуального насильства над дітьми в майбутньому.

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Економічна правда.