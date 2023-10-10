Huawei продолжает работать и нанимать сотрудников в России – СМИ

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Китайский IT-гигант Huawei, несмотря на остановку официальных продаж пользовательских устройств и поставок оборудования для операторов связи, со времен пандемии нарастил штат сотрудников своего Российского исследовательского института еще на две трети и продолжает инвестировать сотни миллионов долларов в год в партнерские программы с российскими вузами.

Об этом пишет Forbes Russia.

Отмечается, что в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие западные компании закрыли свои исследовательские центры в России. Среди них, в частности, Intel, Siemens, NVIDIA.

Часть российских сотрудников переехали в офисы за рубежом, а другая часть специалистов, которые желали остаться в России, попали под сокращение или перешли в другие компании.

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"Сотрудники западных R&D-центров встали перед выбором - перебираться на Запад, оставаясь со своим работодателем, или менять работу. За специалистов иностранных компаний, которые остались в России, развернулась серьезная конкуренция. Борьба за сотрудников шла между российской Yadro и Huawei, "Сбером", T1 и другими компаниями", - пишет издание со ссылкой на источники.

При этом одним из бенефициаров стала не только российская Yadro, но и Huawei, которая существенно расширила свой штат.

"Huawei использует кризисы для расширения бизнеса", - пояснил изданию собеседник на рынке.

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По словам источника, китайский IT-гигант переманивал сотрудников западных компаний, которые покинули Россию.

В частности, Huawei удалось переманить команду специалистов из Siemens, к ним также переходили сотрудники из других западных компаний, например Deutsche Bank.

Издание нашло в LinkedIn аккаунты шести пользователей, которые указали дату увольнения из Siemens в июне-августе 2022 года и перешли летом и осенью того же года в Huawei на позиции главных инженеров, главного архитектора ПО и менеджера по продукту. Один из них сообщил, что недавно вернулся к предыдущему работодателю.

При этом, несмотря на остановку продаж оборудования Huawei в России, компания не отказалась от кооперации с российскими вузами, рассказали несколько источников издания на IT-рынке.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования - там работали около 2 тыс человек, которым предложили перевестись в страны СНГ или уволиться.

Экономическая правда