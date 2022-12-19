Huawei закрывает в России подразделение на 2 тысячи человек – СМИ

Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования - там работали около 2 тыс человек, которым предложили перевестись в страны СНГ или уволиться.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

При этом поставщик сохраняет в России центры разработок перспективных технологий.

По словам источника газеты, с 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в сфере информационно-коммуникационных технологий (IKТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов.

По словам собеседника, часть сотрудников получила предложения перевестись в страны СНГ, остальные будут уволены.

Собеседник издания, близкий к компании, подтверждает, что большая часть сотрудников покидает подразделение, но офис сохранится номинально: "Компания готова вернуться, если активные боевые действия в Украине прекратятся".

В целом продажами IKТ-решений в РФ занималось около 2 тыс человек, добавляет источник "Коммерсанта".

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Офисы продаж Huawei, включая Enterprise Business Group, расположены в Москве, свидетельствуют данные с официальной страницы компании на сайте HeadHunter.

По словам собеседника "Коммерсанта", Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок (R&D, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске; занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением и т. д.).

В ноябре "Ведомости" сообщали, что Huawei разделяет Enterprise на страны СНГ и РФ.

При этом такое решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, поскольку оборудование может использоваться в госсекторе, говорит собеседник на телекоммуникационном рынке.

По его словам, продукция, ввезенная через так называемый "параллельный импорт", может иметь ограничения в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке IKТ-решений "постепенно будет сокращаться".

Источник издания заявил, что компания сохраняет в РФ бизнес продаж потребительской электроники (смартфоны, ноутбуки и др.) и мобильных сервисов AppGallery. В Huawei отказались от комментариев.

Экономическая правда