МВФ существенно улучшил прогноз по ВВП Украины на текущий год

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины по итогам этого года на уровне 2%, в апрельском прогнозе Фонд ожидал сокращения украинской экономики на 3%.

Об этом говорится в последнем выпуске "Обзора мировой экономики" (WEО).

В разделе отчета по странам Европы указано, что экономический рост Украины в 2023 году улучшится до 2% в текущем году, тогда как для 2022-го этот показатель указан на уровне "минус" 29,1%, главным образом, в результате войны.

В апрельском прогнозе Фонд ожидал минус 30,3% по итогам 2022 года и минус 3,0% по ожиданиям нынешнего.

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В следующем году, согласно онровленному прогнозу МВФ, ВВП Украины будет расти до 3,2%, что свидетельствует об ожидании дальнейшей стабильности национальной экономики в условиях продолжения активных боевых действий.

Индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 20,2% в 2022 году до 17,7% в нынешнем. В 2024 году этот показатель должен сократиться до 13,0.

Показатель безработицы в Украине несколько снизится с 24,5% до 19,4% по сравнению с 2022 годом. В то же время, в следующем году прогнозируется падение этого показателя до 10,6%.

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Напоминаем:

Международный валютный фонд отмечает рост рисков для мировой экономики и называет прекращение Россией войны против Украины единственной наиболее эффективной мерой улучшения глобальных перспектив.