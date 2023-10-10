Припинення війни в Україні - це єдиний ефективний захід для світової економіки - МВФ
Міжнародний валютний фонд наголошує на зростаючих ризиках для світової економіки і називає припинення Росією війни проти України єдиним найефективнішим заходом поліпшення глобальних перспектив.
Про це йдеться в оновленому жовтневому макропрогнозі "WEO: Navigating Global Divergences", опублікованому 10 жовтня.
"Директори (Фонду, - ред.) загалом погодилися з тим, що припинення війни Росії проти України залишається єдиною найефективнішою дією щодо поліпшення глобальних перспектив", - підкреслює МВФ.
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання світової економіки на 2023 рік на рівні 3%. Але оцінку на 2024 рік знижено на 0,1 п.п. - до 2,9%,
На думку Фонду, триваючий поділ світової економіки на блоки на тлі війни Росії в Україні та інших геополітичних протиріч може посилитися:
- через введення додаткових обмежень на торгівлю (зокрема, на торгівлю стратегічними товарами, такими як критично важливі корисні копалини);
- у сфері транскордонного переміщення капіталу, технологій і робітників;
- у сфері міжнародних платежів.
"Якщо це станеться, плата для глобального процвітання буде високою", - підкреслили МВФ.
МВФ описав теоретичний сценарій, який передбачає створення двох можливих блоків - "США-Європа+" (які виступають за виведення російських військ з України) і блоку "Китай-Росія+".
Також наголошується на перспективі зростання цін на продукти харчування, які і без того залишаються високими, через ескалацію війни в Україні. Це створить серйозні труднощі для багатьох країн з низькими доходами.
"Це, звісно, являє собою серйозний ризик для стратегії дезінфляції", - вказує Фонд.
У цьому відношенні стурбованість викликають призупинення в липні дії "Чорноморської зернової ініціативи" і недавні напади на українські зернові підприємства.
Нагадуємо:
МВФ повернув Україну в оновлений макропрогноз. Фонд очікує зростання ВВП у 2023 році на 2% і його прискорення до 3,2% у 2024-му, після спаду на 29,1% минулого року. Це передбачає програма розширеного фінансування EFF.
У Росії МВФ прогнозує зростання економіки на 2,2% у 2023 році. І уповільнення до 1,1% у 2024 році.