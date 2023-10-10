Вакансий стало больше, но не хватает кадров: что происходит на рынке труда

В сентябре 2023 года работодатели опубликовали 105 809 предложений. Это самое большое количество вакансий на рынке труда с начала полномасштабного вторжения. По сравнению с августом вакансий увеличилось на 3%.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

География рынка труда также стабильна: в пятерку областей с наибольшим количеством вакансий снова вошли Киевская (34 574), Днепропетровская (10 153), Львовская (9 994), Одесская (7 092) и Харьковская (3 852).

Категории, в которых соискателям предлагают больше вакансий, и дальше наращивают количество предложений.

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В каких категориях больше всего вакансий:

"Сфера обслуживания" (20 тыс. вакансий, прирост +4%);

"Рабочие специальности, производство", (+4%, 19 685);

"Продажа, закупка" (+2%, 13 768);

"Розничная торговля" (+3%, 12 836);

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+4%, 11 300);

"Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10 944).

В начале осени прослеживается тенденция: бизнес готовится к пику продаж, традиционно приходящимся на конец года. Так что бизнес активно ищет специалистов по маркетингу: количество вакансий в категории "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5% против августа (5 745 вакансий).

Work.ua

Общее количество соискателей, обновивших или создавших резюме в сентябре, достигло почти 336 тыс. Это на 4% меньше по сравнению с августом.

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Поскольку все меньше людей ищет работу, а вакансий становится больше, среднее количество отзывов на вакансию ожидаемо снижается. За месяц этот показатель упал еще на 4% и приблизился к самой низкой отметке за последние 3 года.

Work.ua

Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем на рынке труда.

Напомним:

По состоянию на сентябрь 2023 года, менее половины украинцев оставались работать на той же работе, что и до войны.