Менее половины украинцев остались работать на своих местах после начала войны

По состоянию на сентябрь 2023 года меньше половины украинцев оставались работать на той же работе, что и до войны.

Это показал 24-й общенациональный опрос "Украина в условиях войны", который проводился социологической группой "Рейтинг" с 5 по 7 сентября.

Так, только 44% из тех, кто работал до войны, остались работать на своих привычных рабочих местах. 14% опрошенных - работают частично или удаленно. 15% - нашли новое место работы.

Четверть опрошенных до сих пор не работает. В то же время наблюдается уменьшение тех, кто не имеет работы.

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Относительно лучшая ситуация с работой у жителей Центра и Запада, мужчин, молодежи и людей среднего возраста, более обеспеченных.

Среди переселенцев в динамике возросло количество тех, кто закрепился на новых рабочих местах и работает в обычном режиме, доля неработающих среди них по сравнению с началом 2023 года уменьшилась с половины до 40%.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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Было опрошено 1000 респондентов.