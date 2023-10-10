Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило седьмую партию варшавских вагонов - 6 единиц.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На прошлой неделе столичное метро пополнилось еще шестью варшавскими вагонами. Как отмечает КП "Киевский метрополитен", это уже седьмая партия, переданная польскими коллегами в рамках технической помощи столичной подземке", - говорится в сообщении.
Всего передать все 60 вагонов планируют завершить до конца этого года.
В КГГА добавили, что по каждому полученному вагону специализированная комиссия определяет техническое состояние подвижного состава.
Специалисты предприятия прорабатывают разные варианты эффективного использования полученной технической помощи. Поскольку значительная часть подвижного состава нуждается в текущих и капитальных ремонтах для безопасной и бесперебойной работы.
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