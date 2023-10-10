Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило седьмую партию варшавских вагонов - 6 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На прошлой неделе столичное метро пополнилось еще шестью варшавскими вагонами. Как отмечает КП "Киевский метрополитен", это уже седьмая партия, переданная польскими коллегами в рамках технической помощи столичной подземке", - говорится в сообщении.

Всего передать все 60 вагонов планируют завершить до конца этого года.

Реклама:

В КГГА добавили, что по каждому полученному вагону специализированная комиссия определяет техническое состояние подвижного состава.

Специалисты предприятия прорабатывают разные варианты эффективного использования полученной технической помощи. Поскольку значительная часть подвижного состава нуждается в текущих и капитальных ремонтах для безопасной и бесперебойной работы.

Напоминаем:

Реклама:

Киев получил благотворительную помощь от мэрии Братиславы – 23 пассажирских автобуса. Это стало возможным благодаря предварительным договоренностям мэров украинской и словацкой столиц.