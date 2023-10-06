Київ отримав 23 пасажирські автобуси від Братислави

Київ отримав благодійну допомогу від мерії Братислави – 23 пасажирських автобуси. Це стало можливе завдяки попереднім домовленостям мерів української і словацької столиць.

Про це повідомляє Управління міжнародних зв’язків КМДА.

У КМДА уточнили, що рухомий склад із Братислави курсуватиме на тих маршрутах, які потребують збільшення випуску. Також частина автобусів слугуватиме для забезпечення оперативного резерву підприємства та як донори для рухомого складу.

"Автобуси від словацьких партнерів вийдуть на маршрути міста після завершення процедур реєстрації та проведення підготовчих технічних робіт", – додали в адміністрації.

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Нагадаємо:

Київський метрополітен у серпні отримав ще 12 одиниць рухомого складу з Варшави, до кінця планувалося транспортувати ще 6 вагонів.

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Економічна правда