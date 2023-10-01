Адвокат Арно говорит о безосновательности обвинений в отмывании денег

Бернар Арно фото: Bloomberg

Адвокат французского миллиардера Бернара Арно Жаклин Лаффон заявила, что обвинения в возможном отмывании денег "настолько же абсурдны, насколько и безосновательны".

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщила 29 сентября газета Le Monde, прокуратура Парижа заявила, что расследует возможное отмывание денег с участием Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова.

Расследование связано с недвижимостью на эксклюзивном горнолыжном курорте Куршевель.

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"Сделка, которая была проведена с целью расширения отеля Cheval Blanc в Куршевеле, хорошо известна и была осуществлена с соблюдением законов", - заявила Жаклин Лаффон.

Le Monde написала, что Саркисов купил ряд объектов недвижимости в Куршевеле в 2018 году через компании-посредники, но конечным покупателем оказался Арно. Утверждается, что владелец конгломерата LVMH заплатил Саркисову около 20 миллионов евро за активы, а Саркисов якобы получил прибыль от сделок в размере около 2 миллионов евро.

По данным Le Monde, следователи заявили, что транзакции имели целью скрыть происхождение средств и личность конечного покупателя. Парижская прокуратура отказалась комментировать детали дела.

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"Кто может серьезно представить, что Бернар Арно, который за последние сорок лет построил ведущую французскую и европейскую компанию, будет заниматься отмыванием денег для расширения отеля?

Я не думаю, что кто-то может не заметить абсурдность этих обвинений", - заявила адвокат Арно.

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Экономическая правда