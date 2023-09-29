Владельца LVMH Арно подозревают в отмывании средств: дело связано с россиянином

getty images

Прокуратура Парижа проверяет соглашения основателя LVMH французского миллиардера Бернара Арно с российским бизнесменом по поводу возможного отмывания средств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на газету "Le Monde".

Расследование по Бернару Арно и Николаю Саркисову касается операций, связанных с имуществом на эксклюзивном горнолыжном курорте Куршевель.

Французская газета сообщила, что Саркисов купил в 2018 году ряд объектов недвижимости в Куршавеле через компании-посредники, но конечным покупателем оказался Арно. Утверждается, что генеральный директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заплатил Саркисову около 20 миллионов евро (21,2 миллиона долларов) за владение активами, а Саркисов якобы получил от сделок около 2 миллионов евро.

Реклама:

Следователи заявили, что транзакции скрывают происхождение средств и личность конечного покупателя, Арно.

Прокуратура Парижа отказалась комментировать подробности дела. Представители Арно и Саркисова тоже не комментируют дело.

Читайте также: "Волк в кашемире": как владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком мира

Реклама:

Напоминаем:

В июле гендиректор Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, который обновляется в режиме реального времени. Таким образом, он сместил с первого места руководителя группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.