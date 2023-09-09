Forbes обновил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира: в лидерах – снова американский футбол

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50 самых дорогих спортивных команд мира в целом оцениваются в 256 млрд долларов (в среднем - 5,12 млрд долл) - это на 15% больше, чем год назад.

Об этом свидетельствует "50 самых дорогих спортивных команд мира 2023" от американского журнала Forbes.

В этом году планка входа в топ-50 рейтинга как никогда высока - 3,7 млрд долл, что на 19% больше, чем в прошлом году.

"Рост оценок стоимости клубов прежде всего связан с более высокими суммами, которые платят за команды. Так, команду НФЛ "Вашингтон Коммандерс", которая идет 12-й в рейтнге, в июле продали за рекордные 6,05 млрд долл.

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А "Денвер Брокс" (21-й номер в рейтинге) в прошлом году продали за 4,65 млрд долл. Между тем, команду НБА "Финикс Санз" приобрели за 4 млрд долл в феврале", - объясняет Forbes.

Также рост оценок команд объясняется ростом спортивных команд. Так, оценка команд Формулы-1 за 4 года выросла на 276%. В топ-50 рейтинга самых дорогих команд мира в этом году вошли две команды Ф-1: Ferrari, которая заняла 45-е место с оценкой в 3,9 млрд долларов, и Mercedes, которая заняла 47-е место с оценкой 3,8 млрд долларов. Команды Ф-1 впервые с 2013 года попали в топ-50 рейтинга от Forbes.

Подъем Ferrari и Mercedes вытеснил из нынешнего топ-50 команду "Бруклин Нетс" и английскую футбольную команду "Челси", которые в прошлом году занимали 48-е и 50-е места соответственно.

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60% нынешнего рейтинга Forbes, насчитывающего 50 позиций, заняли участники НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США). Также в нем есть представители НБА, "Формулы-1" и бейсбольной Major League Baseball. Кроме этого, в рейтинге 7 футбольных клубов

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил ведущий клуб НФЛ - "Даллас Ковбойз": его стоимость оценили в 9 млрд долларов против 8 млрд долл в прошлом году, команда лидирует в рейтинге с 2016 года.

Далее идет "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол) - 7,1 млрд долл: команда по сравнению с прошлым годом поднялась на две позиции и добавила в стоимости 1,1 млрд долл. 3-4 места разделили "Голден Стейт Уорриорз" (баскетбол) и "Нью-Ингленд Пэтриотс" (НФЛ) - по 7 млрд долл.

Далее в топ-10 5 клубов НФЛ и один - из НБА.

В то же время среди футбольных клубов, как и в прошлом году, лидирует "Реал Мадрид" - 11-е место с оценкой 6,07 млрд долл (в 2022 году было 13-е место и оценка в 5,1 млрд долл).

"Манчестер Юнайтед" в рейтинге 13-й (6 млрд долл). "Барселона" заняла 18-е место (5,508 млрд долл), "Ливерпуль" - 20-е (5,288 млрд долл), "Манчестер Сити" - 23-е (4,99 млрд долл), "Бавария" - 24-е (4,86 млрд долл), "ПСЖ" - 36-е (4,21 млрд долл).

При этом в среднем сильнее всего за пять лет изменилась стоимость именно футбольных клубов - на 114%.

Так, оценочная стоимость "ПСЖ" выросла на 334% с 2018 года. Также в Forbes отметили рост стоимости "Ливерпуля" (на 173%) и "Манчестер Сити" (на 102%).

Напомним:

Согласно рейтингу Forbes в 2022 году, 50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоили 222,7 млрд долл. Лидировали представители американского футбола.

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