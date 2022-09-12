Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира: в лидерах – американский футбол

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Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг "50 самых дорогих спортивных команд мира 2022": 50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 222,7 млрд долл – это на 30% больше, чем год назад.

Об этом говорится в статье Forbes.

Отмечается, что рост общей стоимости на 30% - самый большой за последние пять лет.

При этом в рейтинге продолжает свое доминирование НФЛ (американский футбол): 30 из 32 команд в топ-50, что составляет 60% списка.

Последний раз НФЛ была представлена ​​по меньшей мере 30 командами в 2014 году. В прошлом году их было 26.

В 2013 году НФЛ имела рекордные 32 команды в топ-50.

Такую доминацию представителей американского футбола в Forbes объясняют новым медиасоглашением, которое НФЛ подписало за 112 миллиардов долларов и которое действует до 2032 года.

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В 2022 году рейтинг возглавил именно ведущий клуб американской футбольной лиги НФЛ - "Даллас Ковбойз": его стоимость оценили в 8 млрд долларов, команда лидирует в рейтинге с 2016 года.

Далее в топ-3 – также клуб из НФЛ: "Нью-Ингленд Петриотс" (6,4 млрд долл.) и "Лос-Анджелес Ремс" (6,2 млрд долл.).

Четвертую строчку разделили "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол) и "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) - по 6 млрд долл.

Шестую строчку рейтинга делят "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) и "Чикаго Берз" (американский футбол) - по 5,8 млрд доkл.

На восьмом месте - "Голден Стейт Уорриорз" (баскетбол) и Вашингтон Коммендерз (американский футбол) - по 5,6 млрд долл.

Замыкает топ-10 "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) – 5.5 млрд долл.

При этом ни одна команда НХЛ (Национальная Хоккейная Лига) или MLS (профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде) не попала в топ-50. Стоимость самой дорогой команды НХЛ ("Нью-Йорк Рейнджерс") оценивается в 2 млрд долл., а самая дорогая команда MLS ("Лос-Анджелес") – в 860 млн долл.

При этом, "Реал Мадрид" с оценкой в ​​5,1 млрд долл. идет 13-м, "Барселона" (футбол, баскетбол, гандбол, футзал, хоккей) - 15-й с оценкой в ​​5 млрд долл.

"Манчестер Юнайтед" идет 19-м (4,6 млрд долл.). Также в рейтинге топ-50 представлены еще пять футбольных клубов: "Ливерпуль", "Бавария", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "Челси".

В то же время "Челси", переживший этой весной смену владельца, упал с 25-го на 50-е место и оценивается в 3,1 млрд долл. Кроме того, из всех представленных в рейтинге футбольных клубов подешевел только "Челси" – на 100 млн долл.

Экономическая правда