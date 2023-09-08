Все разделы
Укр / Рус

Правительство изменило порядок исчисления средней зарплаты

Пятница, 8 сентября 2023, 19:35 - Анастасия Дячкина

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней зарплаты и предоставления государственным служащим материальной помощи.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предполагается, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени отпусков, предоставления материальной помощи или выплаты компенсации за неиспользованные отпуска будут производиться исходя из выплат за последний год работы.

Исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, на которые работник получил право до 31 декабря 2023 года, будут производиться исходя из выплат, начисленных в 2023 году.

Реклама:

Кроме того, Кабмин также внес изменения в порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

В частности, предусмотрено предоставление материальной помощи в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату (вместо среднемесячной заработной платы).

Напоминаем:

Реклама:

В случае принятия законопроекта №8222 о реформе оплаты труда государственных служащих он заработает не раньше января 2025 года, на данный момент нет даже окончательного видения такой реформы.

зарплата Кабмин реформа
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине 7 сентября 2023, 09:33
Проект госбюджета-2024 предусматривает повышение "минималки" на 400 гривен с января – Минфин 1 сентября 2023, 20:29
Кабмин повысил зарплаты бюджетников, работающих в зоне боевых действий 26 августа 2023, 10:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте