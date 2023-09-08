Правительство изменило порядок исчисления средней зарплаты

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней зарплаты и предоставления государственным служащим материальной помощи.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предполагается, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени отпусков, предоставления материальной помощи или выплаты компенсации за неиспользованные отпуска будут производиться исходя из выплат за последний год работы.

Исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, на которые работник получил право до 31 декабря 2023 года, будут производиться исходя из выплат, начисленных в 2023 году.

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Кроме того, Кабмин также внес изменения в порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

В частности, предусмотрено предоставление материальной помощи в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату (вместо среднемесячной заработной платы).

Напоминаем:

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В случае принятия законопроекта №8222 о реформе оплаты труда государственных служащих он заработает не раньше января 2025 года, на данный момент нет даже окончательного видения такой реформы.