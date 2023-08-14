Реформа зарплат госслужащих заработает не раньше 2025 года при оптимистическом сценарии 

В случае принятия законопроекта №8222 о реформе оплаты труда государственных служащих он заработает не раньше января 2025 года, на данный момент нет даже окончательного видения такой реформы.

Такой вывод можно сделать из интервью главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Натальи Алюшиной в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока сложно сказать, какой будет окончательная редакция законопроекта, представленного ко второму чтению, но заинтересованность к нему чрезвычайно высока", - сказала она, комментируя дальнейшую перспективу законопроекта о реформе оплаты труда госслужащих.

"Нас ждут экспертные дискуссии в парламентских комитетах. Сейчас создается рабочая группа, в которую выразили готовность войти как эксперты, так и руководители некоторых комитетов Верховной Рады. До 18 августа подаются поправки ко второму чтению. Дальше они будут обсуждаться", - рассказала Алюшина.

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Глава НАГС отметила, что в случае принятия законопроекта в 2023 году, вероятно, документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

"Это оптимистичный прогноз – с 2025 года, точно не раньше", - подчеркнула она.

Алюшина также рассказала, что уже разработаны все необходимые подзаконные акты, в частности, каталог должностей государственной службы, осуществлен эксперимент классификации должностей в четырех центральных органах исполнительной власти и сопоставлен уровень зарплат госслужбы с уровнем на рынке труда.

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Напоминаем:

28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно внедрения единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

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