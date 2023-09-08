Дунайские порты присоединили к гуманитарной миссии Grain from Ukraine

Измаильский порт ЭП

К гуманитарной инициативе Grain from Ukraine, которая заключалась в оказании помощи зерном странам Африки и Азии, присоединили Дунайские порты Украины.

Об этом сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства.

Кабинет Министров во время заседания 8 сентября поддержал постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай для оказания гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии".

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты", - подчеркнул Шмигаль.

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В настоящее время в рамках уборочной кампании в Украине собрано 34 млн тонн урожая, в частности, 22 млн тонн пшеницы. При этом внутренняя потребность, по его словам, составляет 6-7 млн. тонн в год.

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