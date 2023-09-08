Все разделы
Укр / Рус

Дунайские порты присоединили к гуманитарной миссии Grain from Ukraine

Пятница, 8 сентября 2023, 18:57 - Анастасия Жарикова
Измаильский порт
Измаильский порт
ЭП

К гуманитарной инициативе Grain from Ukraine, которая заключалась в оказании помощи зерном странам Африки и Азии, присоединили Дунайские порты Украины.

Об этом сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства.

Кабинет Министров во время заседания 8 сентября поддержал постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай для оказания гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии".

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты", - подчеркнул Шмигаль.

Реклама:

В настоящее время в рамках уборочной кампании в Украине собрано 34 млн тонн урожая, в частности, 22 млн тонн пшеницы. При этом внутренняя потребность, по его словам, составляет 6-7 млн. тонн в год.

Читайте также: "Моряков заменили зерновики". Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае

Урожай этого года в Украине превышает ожидания, но радоваться рано. Почему?

Реклама:
зепно порты Кабмин
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Британия готовит заявление на саммите G20 по поводу блокирования РФ Черноморской инициативы - Reuters 8 сентября 2023, 18:08
Россия отправит в Турцию 1 миллион тонн зерна, которое после переработки доставят в Африку - СМИ 8 сентября 2023, 17:15
Президент Евросовета назвал "откровенно скандальными" атаки РФ на порты Украины после выхода из зерновой сделки 8 сентября 2023, 15:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте