В Госслужбу занятости с начала года обратилось полмиллиона граждан: сколько нашли работу

За первые восемь месяцев года услугами Государственной службы занятости воспользовались более 523 тысяч граждан, половина из них получали пособие по безработице.

Об этом сообщила Государственная служба занятости.

В течение января-августа этого года 395 тысяч человек из почти полумиллиона граждан, обратившихся в Госслужбу занятости, имели статус зарегистрированного безработного.

Помощь по безработице получали 255 тысяч человек. Новую работу с помощью службы нашли 145,5 тысяч украинцев, из них 103,5 тысяч - зарегистрированных безработных.

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"Неизменной остается тенденция высокого спроса у работодателей квалифицированных рабочих с инструментом и работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин. Работодатели ищут опытных трактористов, водителей, электриков, токарей, продавцов, поваров, пекарей, швей, слесарей, электрогазосварщиков", - отметили в службе.

С начала года профессиональное обучение проходило более 20 тысяч безработных, из них в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости – 11,5 тысяч слушателей.

Чаще всего обучение проводилось по профессиям продавец, повар, швея, администратор, бухгалтер, кассир, парикмахер, водитель, электрогазосварщик, тракторист.

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После окончания учебы слушатели получили документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации.

Ваучер на обучение для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда получили более 12 тысяч граждан.

В общественных и других временных работах участвовало более 16,7 тыс. человек. Также Госслужба занятости выдала 44,5 тысяч направлений для участия безработных в общественно полезных работах в 19 областях Украины.

Напоминаем:

Несмотря на то, что количество вакансий на сайтах трудоустройства в Украине продолжает расти, почти две трети этих вакансий приходится на пять областей.