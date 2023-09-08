Акции Apple упали после решения Китая расширить запрет на использование iPhone

reuters

Усиление Китаем ограничений на использование iPhone госслужащими вызвало беспокойство среди американских законодателей и усилило опасения, что американские технокомпании, которые тесно связаны с Китаем, могут пострадать от растущей напряженности между странами.

Об этом пишет Reuters.

На закрытии торгов в четверг акции Apple упали на 2,9% и потерпели худшее двухдневное падение с ноября - после новостей о том, что Пекин в последние недели приказал сотрудникам некоторых центральных правительственных учреждений прекратить использование смартфонов от Apple на работе.

Несколько аналитиков с Уолл-стрит заявили, что ограничения показывают, что даже компания с хорошими отношениями с китайским правительством и большим присутствием во второй крупнейшей экономике мира не застрахована от роста напряженности между двумя странами.

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Напряженность между Китаем и США усилилась в последние годы, поскольку Вашингтон пытается ограничить доступ Китая к ключевым технологиям, включая передовую технологию производства микросхем, а Пекин стремится уменьшить свою зависимость от американских технологий.

"На прошлой неделе китайская компания Huawei выпустила свой новый смартфон Mate 60 Pro, который работает на передовом чипе, изготовленном китайским контрактным производителем микросхем SMIC, и знаменует собой очевидный прорыв для дуэта, попавшего под американские санкции.

Поздно вечером в четверг Министерство торговли США заявило, что работает над получением дополнительной информации "о характере и составе" чипа, который может нарушать торговые ограничения", - пишет агентство.

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Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что правительство США пытается получить больше информации о чипе Huawei.

При этом на фоне новостей об ограничении Китаем использованием смартфонов iPhone акции поставщика Apple - Qualcomm - упали на 7,2%, став лидером по потерям среди крупнейших технологических компаний.

Более широкий запрет не является неожиданностью и показывает, как Китай пытается ограничить доступ западных компаний на рынок страны, заявил председатель комиссии Палаты представителей США по вопросам Китая Майк Галлахер.

Напомним:

Китай расширил действующие ограничения на использование iPhone государственными служащими, запретив сотрудникам некоторых центральных государственных учреждений использовать мобильные телефоны компании Apple.

Экономическая правда