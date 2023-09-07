Китай ужесточил ограничения на использование iPhone госслужащими - Reuters

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Китай расширил действующие ограничения на использование iPhone государственными служащими, запретив сотрудникам некоторых центральных государственных учреждений использовать мобильные телефоны компании Apple.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники в правительстве Китая.

Отмечается, что сотрудникам по меньшей мере трех министерств и правительственных органов было приказано не использовать iPhone на работе.

Однако пока точно неизвестно насколько широко внедряется запрет, поскольку некоторые сотрудники в министерствах еще ничего не слышали об ограничении.

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Кроме того, в одном из регуляторных органов Китая старший персонал еще два года назад был обязан заменить свои iPhone на местные бренды, такие как Huawei.

"На фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном продление запрета, наложенного более двух лет назад, свидетельствует о растущих проблемах для американской компании, которая в значительной степени полагается на Китай для роста доходов и производства", - говорится в сообщении.

Акции Apple упали более чем на 3% на ранних торгах в четверг после падения на 3,6% на предыдущей сессии, когда впервые было сообщено о запрете Китаем использования iPhone некоторыми официальными лицами.

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Напомним:

С апреля по декабрь 2022 года Apple экспортировала iPhone из Индии на сумму более $2,5 млрд - это почти вдвое превышает общую сумму предыдущего финансового года. Этот показатель также показывает, как Apple ускоряет уход от Китая.