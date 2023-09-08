Трафик ChatGPT падает третий месяц подряд

reuters

В августе количество посещений сайта ChatGPT - чрезвычайно популярного чат-бота на базе искусственного интеллекта, запущенного в ноябре, снижалось третий месяц подряд, хотя есть признаки того, что этот спад подходит к концу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Similarweb.

В августе количество посещений сайта ChatGPT с десктопных и мобильных устройств по всему миру уменьшилось на 3,2% до 1,43 миллиарда, после падения примерно на 10% в каждом из предыдущих двух месяцев.

Количество времени, проведенного посетителями на сайте, также уменьшалось ежемесячно с марта, в среднем с 8,7 до 7 минут на сайте в августе.

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Но в августе количество уникальных посетителей по всему миру выросло до 180,5 миллионов пользователей со 180 миллионов.

"Возвращение в школы в сентябре может помочь трафику и использованию ChatGPT, и некоторые школы уже начали это принимать. Трафик ChatGPT в США в августе несколько вырос, что связано с тем, что американские школы вернулись к учебе", - пишет агентство.

"Студенты, которые ищут помощи в выполнении домашних заданий, похоже, являются частью этой истории: процент молодых пользователей веб-сайта снизился летом и сейчас начинает восстанавливаться", - сказал Дэвид Ф. Карр из Similarweb.

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ChatGPT вызвал безумное использование генеративного ИИ в повседневных задачах от редактирования до кодирования и достиг 100 миллионов ежемесячных активных пользователей в январе, через два месяца после запуска.

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