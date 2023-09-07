ФГИУ продал неработающий известняковый карьер в Винницкой области: ставка выросла в пять раз
Фонд государственного имущества на приватизационном аукционе продал неработающий Мурафский карьер в Винницкой области за 25 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
"За предприятие на аукционе соревновались 3 инвестора. В результате торгов стоимость объекта выросла в 5 раз", – отметили в Фоне.
Победитель акционера, кроме победной ставки в 25 млн. грн., должен оплатить более 11 млн гривень долгов предприятия перед бюджетом и работниками.
В Фонде объяснили, что приватизация этого актива – возможность создания бизнеса в добывающей отрасли.
Карьер прекратил добычу известняка 10 лет назад, однако все эти годы продолжал генерировать ущерб в государственной собственности.
Частный инвестор возобновит деятельность предприятия, будет привлекать инвестиции в развитие и модернизацию, а также создавать рабочие места.
"Вместо этого Украина получит 30 миллионов гривен для поддержки Сил обороны - это победная ставка и НДС, а также вернет 11 миллионов долгов", - резюмировали в ФГИУ.
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Напоминаем:
Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала года получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 миллиардов гривен.