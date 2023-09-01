Надходження до бюджету від приватизації та оренди держмайна цьогоріч перевищили 3 мільярди

Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців з початку року отримав від приватизації та оренди державного майна понад 3 мільярди гривень.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Зокрема, від приватизації держмайна бюджет отримав 2,56 млрд грн.

Народна депутатка зазначила, що надходження від приватизації за 8 місяців 2023 року є більшими в 8,4 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року, на 57,4% - порівняно з відповідним періодом 2021 року та на 13,8% - порівняно з відповідним періодом 2020 року.

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Найбільше коштів надійшло від приватизаційних аукціонів:

будівлі готелю "Ермітаж" – 311 млн грн;

ЄМК ДП "Укроборонресурси" – 210 млн грн;

ЄМК ДР "Рівнеторф" – 205 млн грн;

Усть-Дунайського порту – 201 млн грн;

Сторонибабського спиртзаводу – 142 млн грн;

ЄМК ДП "Електронмаш" – 120,8 млн грн:

готелю "Власта" – 115 млн грн.

Від оренди за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном до держбюджету надійшло 510,2 млн грн.

"Сукупні надходження держбюджету від приватизації та оренди держмайна за 8 місяців 2023 – понад 3 млрд грн, які можна використовувати на потреби оборони. 3 млрд грн – це, до прикладу, 25300 штук "мавіків 3 FMC" (по середній ціні на ProZorro)", - зазначила Роксолана Підласа.

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Нагадуємо:

Фонд державного майна оголосив про початок приватизації активів, вилучених у російських олігархів.