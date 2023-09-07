Власти США призывают нефтяные компании объяснить свою деятельность в РФ после ее вторжения в Украину

Председатель комитета по международным отношениям Сената США обратился к трем крупнейшим нефтесервисным компаниям страны с просьбой объяснить, почему они продолжают вести бизнес в РФ после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

В письмах к руководителям SLB, Baker Hughes и Halliburton сенатор Боб Менендес заявил, что он "чрезвычайно обеспокоен" выводами AP относительно их деятельности в РФ. Тогда агентство сообщило, что РФ импортировала технологии от трех вышеупомянутых нефтесервисных компаний на сумму более 200 млн долл в течение года после полномасштабного вторжения.

Менендес отметил, что президент Джо Байден и Конгресс ввели "широкомасштабные санкции, связанные за нарушение РФ суверенитета другой страны", а российское вторжение было "особенно отвратительным", ее солдаты совершили "десятки тысяч зверств".

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Кроме того, требует от компании взять на себя обязательства "прекратить все инвестиции" в российскую инфраструктуру по добыче ископаемого топлива.

Добавляется, что пока нет никаких доказательств того, что любая из компаний нарушила санкции, продолжая отправлять оборудование в РФ.

"Halliburton свернула свою деятельность в России менее чем через полгода после вторжения, а Baker Hughes продала свой нефтесервисный бизнес в России примерно через девять месяцев. SLB объявила о прекращении экспорта технологий в РФ в июле", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила о прекращении поставок продукции и технологий в РФ со всех предприятий в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.

Также Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную компанию SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США в перечень международных спонсоров войны.