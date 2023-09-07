Год с первой конфискации активов подсанкционного россиянина: в Минюсте отчитались о работе

Через год после принятия Высшим антикоррупционным судом первого решения о взыскании имущества подсанкционного россиянина в Украине в доход государства перешло имущество 28 физических и юридических подсанкционных лиц.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в Facebook.

ВАКС приняло первое решение о конфискации имущества подсанкционного российского гражданина в Украине 1 сентября 2022 года. Так в доход государства были взысканы активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, к которому указом президента применены санкции.

"До этого решения ВАКС и затем в течение года Минюст, команда подразделения провели титаническую работу, и есть чем отчитываться", - подчеркнула Мудра.

Реклама:

Так, за год Минюст подал в ВАКС 29 исков о взыскании активов в доход государства 28 из них были удовлетворены (в первой инстанции).

25 из принятых решений уже вступили в законную силу, остальные либо находятся на рассмотрении апелляции или на стадии вступления в законную силу.

Также ВАКС рассматривает иск о взыскании активов группы VS Energy подсанкционных российских олигархов Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина с объектами в энергетической, промышленной, гостиничной отраслях.

Реклама:

Для нас очень важно передавать эти решения международным партнерам (через каналы МИД, ОГП) и просить их в своих юрисдикциях блокировать активы подсанкционных лиц, по которым есть решение ВАКС. Такие активы должны быть использованы для выплат компенсаций пострадавшим! – подчеркнула Мудрая.

Более подробно о взимаемых в доход Украины активах можно ознакомиться в таблице по ссылке.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по материалам СБУ удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашнику.

В конце июня Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов владельцев VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства.

В настоящее время судом арестованы ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житомироблэнерго" (95,5%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также 7 отелей и 2 ТРЦ группы VS Energy общей стоимостью 2 млрд грн.

В феврале ВАКС принял решение о конфискации 88,89% акций Первого инвестиционного банка (PINbank) российского олигарха Гинера.

Читайте также: Власть медлит с санкциями против 25 пророссийских политиков, их активы не могут конфисковать - СМИ